y=x²+2x Графік функції
Алгебра
y=x²+2x Графік функції
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Область определения функции: (-∞;+∞) Пересечение с OX В точке -2
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