y=x²+2x Графік функції

Алгебра
y=x²+2x Графік функції
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Гость:
Область определения функции: (-∞;+∞) Пересечение  с OX  В точке -2
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