З слова существительные (придумать) подобрать к ним по смыслу несколько прилагательных, глаголов, синонимов

Русский язык
З слова существительные (придумать) подобрать к ним по смыслу несколько прилагательных, глаголов, синонимов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  ( чёрная, зелёная;  пишет, вырисовывает;  авторучка, пишущее средство) ручка; 2.  ( вкусная, нежная, аппетитная;  лежит на виду,  кончается); рыба, морепродукт) макрель; 3.  ( интересный;    волнует, удивляет;  представление) цирк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какою форму имеют наклонения?
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему : ,, В чем благородство разбойника Дубровского" Помогите ПОЖАЛУ??СТА.
Ответить
Обществознание
ДАЮ 40 БАЛЛОВ Каким должен быть учитель в современной школе? 5-7 предложений.
Ответить
Окружающий мир
Kyrgyz tilin bilgender barby?
Ответить
Литература
Составить росказ но вместо утёнка сделать главным героем иалчика алёшу .записат план
Ответить