З слова существительные (придумать) подобрать к ним по смыслу несколько прилагательных, глаголов, синонимов
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З слова существительные (придумать) подобрать к ним по смыслу несколько прилагательных, глаголов, синонимов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ( чёрная, зелёная; пишет, вырисовывает; авторучка, пишущее средство) ручка; 2. ( вкусная, нежная, аппетитная; лежит на виду, кончается); рыба, морепродукт) макрель; 3. ( интересный; волнует, удивляет; представление) цирк.
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