ДАЮ 40 БАЛЛОВ Каким должен быть учитель в современной школе? 5-7 предложений.

Обществознание
ДАЮ 40 БАЛЛОВ Каким должен быть учитель в современной школе? 5-7 предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель должен быть грамотным во-первых, во-вторых помогать своим детям"ученикам "," в одном классе", заботится о них, а в третьих, самое главное быть понятной и рассудительной, по сравнению с развитием детей"Иметь подход индивидуально"
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