ДАЮ 40 БАЛЛОВ Каким должен быть учитель в современной школе? 5-7 предложений.

Гость: Гость:

Учитель должен быть грамотным во-первых, во-вторых помогать своим детям"ученикам "," в одном классе", заботится о них, а в третьих, самое главное быть понятной и рассудительной, по сравнению с развитием детей"Иметь подход индивидуально"