Сообщение про динозавров. Пожалуйста! даю много баллов.

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Миллионы лет назад, задолго до появления человека на Земле, динозавры властвовали на планете. Думаем, что Вы согласитесь, динозавры - самые удивительные из всех существ живших на нашей планете. Появившиеся в конце триасового периода, примерно за 225 миллионов лет до появления человека, динозавры вышли на лидирующие позиции и доминировали на земле на протяжении 160 миллионов лет. Первые окаменелые останки динозавров были обнаружены в тридцатых годах 19-го столетия. Но этой находке не было уделено особого внимания. Только спустя годы, после обнаружения других окаменелостей, стало ясно, что эти останки принадлежат доисторическим животным, и что эти находки являются важнейшим археологическим открытием. В 1854 году скульптор Бенджамин Уотерхаус Хокинс по модели доктора Ричарда Оуэна создал первую скульптуру динозавра в натуральную величину. После этого палеонтология начала развиваться как наука. В середине девятнадцатого века английским зоологом Р.Оуэном, после исследования каменных находок, было введено понятие "Динозавр", что в переводе означает "У