Складіть і запишить пов'язані за змістом речення з іменними складеними присудкам??: був працьовитий, здається самостійним, вважається корисним.
Українська мова
Складіть і запишить пов'язані за змістом речення з іменними складеними присудкам??: був працьовитий, здається самостійним, вважається корисним.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василь завжди був працьовитим ,але в останні днні ми помітили що він облінився.Збоку на м здається самостійним,але насправді невпевненим. Правда колись його праця вважалась крисною а тепер нема що й казати.
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