Термин "реставрация монархии" Коротко и ясно. Не надо строчить,просто и локонично
История
Термин "реставрация монархии" Коротко и ясно. Не надо строчить,просто и локонично
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Реставрация Стюартов — восстановление в 1660 году на территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии, ранее упразднённой указом английского парламента от 17 марта 1649 года. Новым королём всех трёх государств стал Карл II Стюарт, сын казнённого во время Английской революции короля Карла I.
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