Каковы причины поражения Франции в начале войны с Австрией и пруссией

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Франко-прусская война 1870–1871, война между Францией, с одной стороны, и Пруссией, а также др. государствами Северо-Германского союза и Южной Германии (Баварией, Вюртембергом, Баденом, Гессен-Дармштадтом) – с другой. Была порождена глубокими противоречиями между Пруссией и Францией. Пруссия стремилась завершить объединение Германии под своей гегемонией, ослабить Францию и её влияние в Европе, а Франция, в свою очередь, – сохранить преобладающее влияние на Европейском континенте, задержать объединение Германии, не допустить укрепления позиций Пруссии, а также предотвратить победоносной войной нарастание кризиса Второй империи.Поводом к войне стал дипломатический конфликт между Францией и Пруссией из-за кандидатуры принца Леопольда Гогенцоллерна-Зигмарингена, родственника прусского короля Вильгельма, на вакантный королевский престол в Испании. Обе стороны обостряли конфликт, готовясь к военному столкновению. 13 июля 1870 прусский канцлер О. Бисмарк, стремясь спровоцировать Францию к объявлению войны, сознательно исказил текст записи беседы между королём Пруссии и франц. послом, придав документу оскорбительный для Франции характер (см. Эмсская депеша 1870). 15 июля французское правительство начало призыв в армию резервистов. 16 июля началась мобилизация в Германии. 19 июля франц. правительство Наполеона III официально объявило войну Пруссии. Дипломатия Бисмарка, воспользовавшись просчётами французской внешней политики, обеспечила выгодный Пруссии нейтралитет европейских держав – России, Великобритании, Австро-Венгрии, Италии. Война началась в невыгодной для Франции обстановке, связанной с дипломатической изоляцией и отсутствием союзников.