За 2целых 2/3 ч велосипедист проехал 24 км. За какое время он проедет 30 км?
Математика
За 2целых 2/3 ч велосипедист проехал 24 км. За какое время он проедет 30 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:2 2/3=24:8/3=24*3/8=9км/ч скорость велосипедиста 30:9=3 3/9=3 1/3ч -время за которое велосипедист проедет 30км
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