За 3 часа велосипедист проехал 45 километров в течение каждого часа он приезжал одинаковое расстояние найти скорость велосипедиста

Математика

За 3 часа велосипедист проехал 45 километров в течение каждого часа он приезжал одинаковое расстояние найти скорость велосипедиста

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