За 3 часа велосипедист проехал 45 километров в течение каждого часа он приезжал одинаковое расстояние найти скорость велосипедиста
Математика
За 3 часа велосипедист проехал 45 километров в течение каждого часа он приезжал одинаковое расстояние найти скорость велосипедиста
Ответ(ы):
Гость:
45:3=15 км/ч вот так получается
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