За 8 дней 8 кур снесли 16 яиц. Сколько яиц снесла одна курица за 8 дней? Сколько яиц сн??сут 4 курицы за 4 дня?
Математика
За 8 дней 8 кур снесли 16 яиц. Сколько яиц снесла одна курица за 8 дней? Сколько яиц сн??сут 4 курицы за 4 дня?
Ответ(ы):
Гость:
За 8 дней 1 курица - 2 яйца. За 4 дня,4 курицы - 8
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