За 8 дней 8 кур снесли 16 яиц. Сколько яиц снесла одна курица за 8 дней? Сколько яиц сн??сут 4 курицы за 4 дня?

Математика

За 8 дней 8 кур снесли 16 яиц. Сколько яиц снесла одна курица за 8 дней? Сколько яиц сн??сут 4 курицы за 4 дня?

Автор: Гость