За два дня собрали 70 кг.за первый день 8 пакетов по 5 кг.второй день ? РЕШЕНИЕ :-
Математика
За два дня собрали 70 кг.за первый день 8 пакетов по 5 кг.второй день ? РЕШЕНИЕ :-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*5=40 кг - собрали в первый день. 2) 70-40=30 кг - во второй. Ответ: 30 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2. Произведите синтаксический разбор предложения. Расставьте недостающие знаки п??епинания. Вокруг меня простирались печальные пустыни пересечён...
Русский язык
Русский язык