За два дня собрали 70 кг.за первый день 8 пакетов по 5 кг.второй день ? РЕШЕНИЕ :-

Математика
За два дня собрали 70 кг.за первый день 8 пакетов по 5 кг.второй день ? РЕШЕНИЕ :-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*5=40 кг - собрали в первый день. 2) 70-40=30 кг - во второй. Ответ: 30 кг.
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