За какие заслуги полководец Румянцев стал называться Задунайским
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За какие заслуги полководец Румянцев стал называться Задунайским
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После Русско-турецкой войны 1768-1774, Екатерина Вторая приписала у его имени Задунайский за заслуги в случае, когда прошел в турецкий стан и разорвал все связи с Андрианополем и в турецкая армия взорвалась в страхе. Из-за этого был подписан Кючук-Кайнарджийский мир.
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