Это задача на десятичные дроби: слива на сушке теряет 0.7 своей массы. Сколько килограммов сливы надо собрать, чтобы получить 4.8 кг сушеной сливы.
Математика
Это задача на десятичные дроби: слива на сушке теряет 0.7 своей массы. Сколько килограммов сливы надо собрать, чтобы получить 4.8 кг сушеной сливы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес одной сливы равен 30гр. При сушке она теряет 0.7 от своей массы, т.е. 30гр*0.7=21гр Масса сушенной сливы 21 гр Чтобы узнать количество слив нужно 4,8кг = 4800 гр / 21 гр = 228,5, округляем 229 штук. Чтобы получить 4.8 кг сушенной сливы нужно примерно 229 штук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной сумке 35 одинаковых мандаринов а в другой 60 причем масса мандаринов 1 сумки на 1 килограмм 500 грамм меньше массы мандаринового 2 сумки Ка...
Алгебра
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 5 см. Найдите катеты, если один из них на1 см. меньше другого