Песни Что такое параллели и меридианы
География
Песни Что такое параллели и меридианы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллели- воображаемая линия на земном шаре, проведённая на одинаковом расстоянии от экватора Меридиан- воображаемая линия на земном шаре, соединяющая Северный и Южный полюсы по кратчайшему расстоянию
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