Составьте 5 предложений в которых союз ТОЖЕ можно заменить союзом ТАКЖЕ
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Составьте 5 предложений в которых союз ТОЖЕ можно заменить союзом ТАКЖЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таня также любила читать.Он работает хорошо. Я также работаю хорошо. Он также любил учиться. Она также поливала цветы на клумбе Маша также любила плавать.
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