В одной сумке 35 одинаковых мандаринов а в другой 60 причем масса мандаринов 1 сумки на 1 килограмм 500 грамм меньше массы мандаринового 2 сумки Какова масса всех этих мандаринов

Математика

В одной сумке 35 одинаковых мандаринов а в другой 60 причем масса мандаринов 1 сумки на 1 килограмм 500 грамм меньше массы мандаринового 2 сумки Какова масса всех этих мандаринов

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