Как проверить слово п(а/о)веет?

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Как проверить слово п(а/о)веет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно: ПОвеет. Ghbcnfdrb "Па" не бывает.
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