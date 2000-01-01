За какое время пройдет автомабиль путт 2км\ч , если его скорость 60 м \с ПОМАГИТЕ

Физика
За какое время пройдет автомабиль путт 2км\ч , если его скорость 60 м \с ПОМАГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1=1000м 1000м×2=2000м 2000м÷60=33.3сек ответ за 33.3сек
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