За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?

Математика

За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?

Автор: Гость