За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?

Математика
За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем начальное расстояние за Х.Тогда в первый день пройдено х:2.Во второй х:2 * 2:3 = х:3.Осталось х-(х:3+х:2)= х:6. То есть 1:6 от всего маршрута.

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