За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?
Математика
За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем начальное расстояние за Х.Тогда в первый день пройдено х:2.Во второй х:2 * 2:3 = х:3.Осталось х-(х:3+х:2)= х:6. То есть 1:6 от всего маршрута.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Зверек, листок , рожок, снежок, часок, пенек, грибок, лесной, цветной, садовый, домаш??ий, грибной. Подчеркни безударные гласные .пожалуйста
Математика