За три дня Маша прочитала 325 страниц книги. в первый день она прочитала 0,4 всей книги, во второй 0,6 остатка. сколько страниц прочитала Маша в третий день.
Математика
За три дня Маша прочитала 325 страниц книги. в первый день она прочитала 0,4 всей книги, во второй 0,6 остатка. сколько страниц прочитала Маша в третий день.
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