За три дня Маша прочитала 325 страниц книги. в первый день она прочитала 0,4 всей книги, во второй 0,6 остатка. сколько страниц прочитала Маша в третий день.

Математика

За три дня Маша прочитала 325 страниц книги. в первый день она прочитала 0,4 всей книги, во второй 0,6 остатка. сколько страниц прочитала Маша в третий день.

Автор: Гость