Забыла,как вычислять интегралы.. можете помочь?и объяснить что за чем?

Алгебра
Забыла,как вычислять интегралы.. можете помочь?и объяснить что за чем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине завезли 320 копьютеров.для учреждений купили 1 8 компьютеров а для школы 5 7 оставшегося количества.сколько компьютеров купили для школы
Ответить
Русский язык
В каких склонениях пишется только буква е
Ответить
Информатика
В какой системе цветопередачи палитра цветов задается шестнадцатеричными значениями цветовых компонентов ?
Ответить
Литература
Помогите найти метафоры и эпитеты в стихотворении Утро Никитина
Ответить
Математика
8sin^4(x)=2cos^2(x)+1
Ответить