Забывчивый охотник на привале не разметал не растоптал костра, составьте план

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Забывчивый охотник на привале не разметал не растоптал костра, составьте план
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Приезд охотника2. Удавшиеся охота3. Последнии минуты у костра4. Не разметал, не растоптал костёр5. Уезд охотника6. Пожар7. Спасение животных и леса пожарными.

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