Задача 1. Чистые вещества и смеси 1) Закончите фразы: (a) Состав индивидуального ве??ества в отличие от состава смеси __________ и может быть выражен химическ__ ________;(б) _________ в отличие от ______ кипит при постоянной_...
Химия
Задача 1. Чистые вещества и смеси 1) Закончите фразы: (a) Состав индивидуального ве??ества в отличие от состава смеси __________ и может быть выражен химическ__ ________;(б) _________ в отличие от ______ кипит при постоянной________. 2) Какая из двух жидкостей - ацетон и молоко представляет собой индивидуальное вещество, а какая - смесь? 3) Вам надо доказать, что выбранное вами вещество(одно из двух в п. 2) смесь. Кратко опишите Ваши действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там 1-отличается;химической формулой.2.вода в отличие от (не знаю) кипит при постоянной температуре.3.молоко смесь а ацетон нет.4.молоко смесь потому что если дать молоку отстояться то оно разделится на несколько частей (сыворотку и т.д)
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