Задача 1. Чистые вещества и смеси 1) Закончите фразы: (a) Состав индивидуального ве??ества в отличие от состава смеси __________ и может быть выражен химическ__ ________;(б) _________ в отличие от ______ кипит при постоянной_...

Химия

Задача 1. Чистые вещества и смеси 1) Закончите фразы: (a) Состав индивидуального ве??ества в отличие от состава смеси __________ и может быть выражен химическ__ ________;(б) _________ в отличие от ______ кипит при постоянной________. 2) Какая из двух жидкостей - ацетон и молоко представляет собой индивидуальное вещество, а какая - смесь? 3) Вам надо доказать, что выбранное вами вещество(одно из двух в п. 2) смесь. Кратко опишите Ваши действия.

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