В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннисных мячей?

Математика

В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннисных мячей?

Автор: Гость