В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннисных мячей?
Математика
В магазине спортивных товаров продается 8 видов теннисных ракеток и 5 различных наборов теннисных мячей. Сколькими способами можно купить в этом магазине ракетку и набор теннисных мячей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 ответ вить 8х5=40
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