Задача 1. Сколько нуклеотидов с тимином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином составляет 22,5% от общего числа?Задача 2. В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество ...
Биология
Задача 1. Сколько нуклеотидов с тимином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином составляет 22,5% от общего числа?Задача 2. В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество (%) нуклеотидов с тимином будет содержаться в молекуле иРНК?
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Дай*балы*пж*пж*10*надо
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