Задача Дано: а=3м b=1м c=0,5м Pгр.=15000кг/м^3 Pв.=1000кг/м^3 Найти: F=? Напишите решение срочно!!
Физика
Задача Дано: а=3м b=1м c=0,5м Pгр.=15000кг/м^3 Pв.=1000кг/м^3 Найти: F=? Напишите решение срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Архимеда F= Pв*g*V=1000*10*3*1*0,5=1,5*10∧4 H Сила тяжести F=Pгр*g*V=15000*10*3*1*0,5=22,5*10∧4 H Что надо найти по условию задачи???
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