Задача Дано: а=3м b=1м c=0,5м Pгр.=15000кг/м^3 Pв.=1000кг/м^3 Найти: F=? Напишите решение срочно!!

Гость: Гость:

Сила Архимеда F= Pв*g*V=1000*10*3*1*0,5=1,5*10∧4 H Сила тяжести F=Pгр*g*V=15000*10*3*1*0,5=22,5*10∧4 H Что надо найти по условию задачи???