Задача: Из прямоугольного листа жести размером 24 x 9 требуется изготовить открытую коробку, вырезая по углам листа равные квадраты и загибая оставшиеся боковые полосы под прямым углом. Какова должна быть сторона вырезаемых ква...
Математика
Задача: Из прямоугольного листа жести размером 24 x 9 требуется изготовить открытую коробку, вырезая по углам листа равные квадраты и загибая оставшиеся боковые полосы под прямым углом. Какова должна быть сторона вырезаемых квадратов, чтобы вместимость коробки была наибольшей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустьh -искомая сторона квадратов,Тогда объем ёмкости будет = V(h)=h*(24-2*h)*(9-2*h).После дифференцирования и приравнивания производной нулю можно найти h=2, объем V(2)=200
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