Выберите один ответ: a. b. 2,208 c. 220,8 d. 0,02208 СРОЧНО!!!!!!!
Математика
Выберите один ответ: a. b. 2,208 c. 220,8 d. 0,02208 СРОЧНО!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C-220,8 1)5,2 2)2,208 3)0,01 4)100 5)220,8
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