Написати два речення у якому слово "краще" буде виступати спершу прислівником, а п??тім прийменником.
Українська мова
Написати два речення у якому слово "краще" буде виступати спершу прислівником, а п??тім прийменником.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ніхто краще за неї не грає на гітарі. (прислівник) Ти б краще поспішив, бо урок починається за п'ять хвилин. (прийменник)
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