Нарисовать картинку к сказочной истории, как на звездном небе появилась большая медведица.
Окружающий мир
Нарисовать картинку к сказочной истории, как на звездном небе появилась большая медведица.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну нарисуй типо медведица летит вверх к звездам
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