Характеристика Южного океана
География
Характеристика Южного океана
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Южный ледовитый океан) — условное название вод трёх океанов (Тихого, Атлантического и Индийского), окружающих Антарктиду и нередко выделяемых иногда как «пятый океан», не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.
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