Расстояние между двумя городами 120 километров мотоциклист должен проехать это ра??стояние за 4 часа. Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа. С какой скоростью должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время?
Математика
Расстояние между двумя городами 120 километров мотоциклист должен проехать это ра??стояние за 4 часа. Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа. С какой скоростью должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:4=30 км/ч должен ехать мотоциклист все расстояние 30*2=60 км - проехал за 2 часа из оставшихся 2-х часов минус 0,5 часа на остановку=1,5 ч т.е.за 1,5 часа ему надо проехать оставшиеся 60км 60:1,5=40 км/час должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время
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