Расстояние между двумя городами 120 километров мотоциклист должен проехать это ра??стояние за 4 часа. Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа. С какой скоростью должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время?

Математика

Расстояние между двумя городами 120 километров мотоциклист должен проехать это ра??стояние за 4 часа. Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа. С какой скоростью должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время?

Автор: Гость