Расстояние между двумя городами 120 километров мотоциклист должен проехать это ра??стояние за 4 часа. Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа. С какой скоростью должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время?

Математика
Расстояние между двумя городами 120 километров мотоциклист должен проехать это ра??стояние за 4 часа. Спустя 2 часа он сделал остановку на 0,5 часа. С какой скоростью должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:4=30 км/ч должен ехать мотоциклист все расстояние 30*2=60 км - проехал за 2 часа из оставшихся 2-х часов минус 0,5 часа на остановку=1,5 ч т.е.за 1,5 часа ему надо проехать оставшиеся 60км 60:1,5=40 км/час должен ехать мотоциклист чтобы приехать в назначенное время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему райский денёк или райское местечко
Ответить
Биология
Помогите, изучение строения хвои голосемянных
Ответить
Математика
Из 35 учащихся класса 12 участвовали в конкурсе чтецов 10 в конкурсе на лучший рисунок 4 принимали участие в обоих конкурсах сколько учащихся не уч...
Ответить
Литература
Как называется серия где Гари Поттер знакомится с его женой? Плиз Помогите Пожал??йста!Дам 15 балов
Ответить
Математика
Задача за 3ч работы один экскаватор вынул 555м земли СКООЛЬКО КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ЗЕМЛИ ВЫНЕТ ВТОРОЙ ЭКССКАВАТОР ЗА $X ЕСЛИ В ЧАС ОН ВЫНИМАЕТ НА 15М ...
Ответить