Прямые, содержащие боковые стороны трапеции ABCD с основанием AD, пересекаются с точ??е М. Найдите угол М, если угол А=65 градусов и угол С=115 градусов.
Геометрия
Прямые, содержащие боковые стороны трапеции ABCD с основанием AD, пересекаются с точ??е М. Найдите угол М, если угол А=65 градусов и угол С=115 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BC||AD⇒<A=<MBC=65 соответственные <MCB=180-<C=180-115=65 смежные <M=180-(<MCB+<MBC)=180-2*65=180-130=50
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