Прямые, содержащие боковые стороны трапеции ABCD с основанием AD, пересекаются с точ??е М. Найдите угол М, если угол А=65 градусов и угол С=115 градусов.

Геометрия

Прямые, содержащие боковые стороны трапеции ABCD с основанием AD, пересекаются с точ??е М. Найдите угол М, если угол А=65 градусов и угол С=115 градусов.

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