Решить уравнение 9-x/10=2х-3/2 ( дробь это знаменатель)
Алгебра
Решить уравнение 9-x/10=2х-3/2 ( дробь это знаменатель)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*(9-х/10)=10*(2х-3/2) 90-х=20х-15 -21х=-15-90 -21х=-105 х=-105:(-21) х=5
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