На какое одинаковое число делятся 28 и 19

Математика
На какое одинаковое число делятся 28 и 19
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без остатка на число 1
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