Различие между внутренней и внешней дисциплины

Гость: Гость:

Внутренняя дисциплина проявляется в контроле самого человека за своим поведением (главным регулятором в этом случае выступает его совесть) Внешняя дисциплина - поведение человека контролируется другими людьми ( допустим учитель на уроке контролирует поведение учеников).