Различие между внутренней и внешней дисциплины

Обществознание
Различие между внутренней и внешней дисциплины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя дисциплина проявляется в контроле самого человека за своим поведением (главным регулятором в этом случае выступает его совесть) Внешняя дисциплина - поведение человека контролируется другими людьми ( допустим учитель на уроке контролирует поведение учеников). 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Атом химического элемента, электронная оболочка которого содержит 10 электронов:1)кальций,2)Фтор,3)Неон,4)Бор?
Ответить
Математика
На какое одинаковое число делятся 28 и 19
Ответить
Литература
Цитатный план 12,13,14 главы На тему дубровский на всю стр Умоляю помогите мне !!!!
Ответить
Информатика
Преобразовать день месяц год рождения в двоичный формат
Ответить
Литература
Чучело Железнекова краткое содержание
Ответить