Различие между внутренней и внешней дисциплины
Обществознание
Различие между внутренней и внешней дисциплины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя дисциплина проявляется в контроле самого человека за своим поведением (главным регулятором в этом случае выступает его совесть) Внешняя дисциплина - поведение человека контролируется другими людьми ( допустим учитель на уроке контролирует поведение учеников).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Атом химического элемента, электронная оболочка которого содержит 10 электронов:1)кальций,2)Фтор,3)Неон,4)Бор?
Литература
Литература