РЕБЯТ,ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК СРОЧНО!!ПОЖАЛУЙСТА!!! (ТЕКСТ С ПЕРЕВОДЧИКА НЕ П??ИВЕТСТВУЕТСЯ.) "Если бы я был директором в своей школе,ее ученикам нравилось бы в нее ходить.В первую были бы убраны родительские собрания, ве...
Қазақ тiлi
РЕБЯТ,ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК СРОЧНО!!ПОЖАЛУЙСТА!!! (ТЕКСТ С ПЕРЕВОДЧИКА НЕ П??ИВЕТСТВУЕТСЯ.) "Если бы я был директором в своей школе,ее ученикам нравилось бы в нее ходить.В первую были бы убраны родительские собрания, ведь тогда детям бы не пришлось в страхе ждать своих родителей со школы.Далее я бы сделал учебные места комфортными, а в залы для физкультуры закупил бы новое оборудование. В столовой бесплатное питание, а для быстрого перекуса стояли бы автоматы. Для создания комфортабельной температуры стояли бы кондиционеры."
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Прямые, содержащие боковые стороны трапеции ABCD с основанием AD, пересекаются с точ??е М. Найдите угол М, если угол А=65 градусов и угол С=115 гра...
Английский язык