РЕБЯТ,ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК СРОЧНО!!ПОЖАЛУЙСТА!!! (ТЕКСТ С ПЕРЕВОДЧИКА НЕ П??ИВЕТСТВУЕТСЯ.) "Если бы я был директором в своей школе,ее ученикам нравилось бы в нее ходить.В первую были бы убраны родительские собрания, ве...

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РЕБЯТ,ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК СРОЧНО!!ПОЖАЛУЙСТА!!! (ТЕКСТ С ПЕРЕВОДЧИКА НЕ П??ИВЕТСТВУЕТСЯ.) "Если бы я был директором в своей школе,ее ученикам нравилось бы в нее ходить.В первую были бы убраны родительские собрания, ведь тогда детям бы не пришлось в страхе ждать своих родителей со школы.Далее я бы сделал учебные места комфортными, а в залы для физкультуры закупил бы новое оборудование. В столовой бесплатное питание, а для быстрого перекуса стояли бы автоматы. Для создания комфортабельной температуры стояли бы кондиционеры."

Автор: Гость