10 застережень від батьків + дієслова з "не"

Українська мова
10 застережень від батьків + дієслова з "не"
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Автор: Гость
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Гость:
Не гуляй до темноти не груби старшим не сутулься не сиди близько до монітора не розмовляй на уроках не роби безладу у кімнаті не підслухуй розмови інших не їж шкідливу їжу не вживай алкоголю не кури
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