прошу помогите, заранее спасибо!
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прошу помогите, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Loudly 3. Careful 4. Badly 5. Slow 6. well 2. They cheered loudly 3.He punched the ball very careful 4. His team played very well 5. The other team played badly 6. The other team ran quite slow
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