Помогите пожалуйста! Нужно написать небольшой доклад об освободительных движен??ях Александра 3 помогите(((

История
Помогите пожалуйста! Нужно написать небольшой доклад об освободительных движен??ях Александра 3 помогите(((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народничество.В 1881 году Исполнительный комитет «Народной воли», увидев, что надежды на революцию не оправдались, обратился к Александру III с письмом, в котором обещал прекратить террор в обмен на конституцию. Власти ответили на это жестокой расправой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каковы основные функции нуклеиновых кислот?
Ответить
Литература
Что означает слово кумир,и зачем кумиры нужны.120 слов
Ответить
Русский язык
В книге джеймса крюса тим талер или проданый смех мальчик тим сам того не подозревая заключил договр с представителем нечистой силы а каким именем ...
Ответить
Окружающий мир
Нарисовать картинку к сказочной истории, как на звездном небе появилась большая медведица.
Ответить
Литература
Владимир дубровский – доблестный офицер или благородный разбойник? К завтрашне??у дню
Ответить