Помогите пожалуйста! Нужно написать небольшой доклад об освободительных движен??ях Александра 3 помогите(((

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Народничество.В 1881 году Исполнительный комитет «Народной воли», увидев, что надежды на революцию не оправдались, обратился к Александру III с письмом, в котором обещал прекратить террор в обмен на конституцию. Власти ответили на это жестокой расправой.