2. Напишите уравнения реакций следующих превращений: Al ⇾ Al(OH)3⇾ Al2O3 ⇾ AlСl3 ⇾Al(OH)3 Первую рассмотрите как ОВР, а последнюю запишите в ионном виде.
Химия
2. Напишите уравнения реакций следующих превращений: Al ⇾ Al(OH)3⇾ Al2O3 ⇾ AlСl3 ⇾Al(OH)3 Первую рассмотрите как ОВР, а последнюю запишите в ионном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al+3H2O=Al(OH)3 Al СО(степень окисления)+3 2Al(OH)3+3CaO=Al2O3+3Ca(OH)2 Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O 2AlCl3+6H2O=2Al(OH)3+3Cl2 2Al(3+)+6Cl(-)+6H2O=2Al(OH)3+6Cl(-) 2Al(3+)+6H2O=2Al(OH) (то что в скобках(3+)пиши сверху формул)
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Литература
Литература