2. Напишите уравнения реакций следующих превращений: Al ⇾ Al(OH)3⇾ Al2O3 ⇾ AlСl3 ⇾Al(OH)3 Первую рассмотрите как ОВР, а последнюю запишите в ионном виде.

Химия

2. Напишите уравнения реакций следующих превращений: Al ⇾ Al(OH)3⇾ Al2O3 ⇾ AlСl3 ⇾Al(OH)3 Первую рассмотрите как ОВР, а последнюю запишите в ионном виде.

Автор: Гость