Задача на вероятность (В урне 8 белых и 2 черных шара. вынули один шар и отложили в с??орону, после чего вынули еще один шар. Какова вероятность того, что 1) оба шара будут белыми 2) первый будет черным, а второй белым

Математика

Задача на вероятность (В урне 8 белых и 2 черных шара. вынули один шар и отложили в с??орону, после чего вынули еще один шар. Какова вероятность того, что 1) оба шара будут белыми 2) первый будет черным, а второй белым

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