Задача на вероятность (В урне 8 белых и 2 черных шара. вынули один шар и отложили в с??орону, после чего вынули еще один шар. Какова вероятность того, что 1) оба шара будут белыми 2) первый будет черным, а второй белым
Математика
Задача на вероятность (В урне 8 белых и 2 черных шара. вынули один шар и отложили в с??орону, после чего вынули еще один шар. Какова вероятность того, что 1) оба шара будут белыми 2) первый будет черным, а второй белым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего шаров = 10. 1, Два белых Вероятность первого белого - р1б= 8/10 = 0,8 - отложили Вероятность второго белого - р2б = 7/9 А вот вероятность двух таких событий равна произведению вероятностей каждого. Р2б = 8/10 * 7/9 = 28/45 ~0.622 ~ 62.2% - ОТВЕТ 1 2. Черный и белый Рчб = 2/10 * 8/9 = 8/45 ~0.177 ~ 17.8% - ОТВЕТ 2
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