Пчелы строят 6-гранные соты из воска. Это идеальная конструкция с точки зрения мат??матики. Но таких конструкций много и в технике. А какие сотовые конструкции применяет человек в жизни?

Биология

Пчелы строят 6-гранные соты из воска. Это идеальная конструкция с точки зрения мат??матики. Но таких конструкций много и в технике. А какие сотовые конструкции применяет человек в жизни?

Автор: Гость