Пчелы строят 6-гранные соты из воска. Это идеальная конструкция с точки зрения мат??матики. Но таких конструкций много и в технике. А какие сотовые конструкции применяет человек в жизни?
Биология
Пчелы строят 6-гранные соты из воска. Это идеальная конструкция с точки зрения мат??матики. Но таких конструкций много и в технике. А какие сотовые конструкции применяет человек в жизни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если что я так думаю: в древнем египте люди делали фигурки фараонов и богов из воска.
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