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Задача номер 5 (б).нажмите на фото.
Математика
Задача номер 5 (б).нажмите на фото.
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Гость:
6мин-36 деталей 10мин -х Х/6=10/36 Х=360/6 Х=60деталей
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