Задача: В двух театральных кассах было 705 Когда из первой кассы продали 267 в ней осталось 123 билета. Сколько билетов было в каждой кассе сначала? (3 класс)
Математика
Задача: В двух театральных кассах было 705 Когда из первой кассы продали 267 в ней осталось 123 билета. Сколько билетов было в каждой кассе сначала? (3 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)267+123=390 (б)- 1 касса 2)705-390=315 (б)- 2 касса Ответ: 390 и 315 билетов
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