Задача: В двух театральных кассах было 705 Когда из первой кассы продали 267 в ней осталось 123 билета. Сколько билетов было в каждой кассе сначала? (3 класс)

Математика

Задача: В двух театральных кассах было 705 Когда из первой кассы продали 267 в ней осталось 123 билета. Сколько билетов было в каждой кассе сначала? (3 класс)

Автор: Гость