Задача! Во дворе находятся поросята и куры. Всего 5 голов и 14 ног. Сколько во дворе кур и сколько поросят?

Математика

Задача! Во дворе находятся поросята и куры. Всего 5 голов и 14 ног. Сколько во дворе кур и сколько поросят?

Автор: Гость