Задача во время знаменитого перехода А.В. Суворова через Альпы русские войска про??ли 150км за 6 суток двигаясь по 10ч в день. С кокой средней скоростью шли войска через горы? ответ?

Математика
Задача во время знаменитого перехода А.В. Суворова через Альпы русские войска про??ли 150км за 6 суток двигаясь по 10ч в день. С кокой средней скоростью шли войска через горы? ответ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*6=60 часов - всего 150/60=2,5 км/час - средняя скорость
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