Задача во время знаменитого перехода А.В. Суворова через Альпы русские войска про??ли 150км за 6 суток двигаясь по 10ч в день. С кокой средней скоростью шли войска через горы? ответ?

Математика

Задача во время знаменитого перехода А.В. Суворова через Альпы русские войска про??ли 150км за 6 суток двигаясь по 10ч в день. С кокой средней скоростью шли войска через горы? ответ?

Автор: Гость