Определите с какими из веществ реагирует раствор гидроксида натрия : Ca(OH)2, HBr, CuSO4, CuO, O2, HNO3, Na2CO3, SO2, напишите полное и сокращенное ионное уравнения реакций
Химия
Определите с какими из веществ реагирует раствор гидроксида натрия : Ca(OH)2, HBr, CuSO4, CuO, O2, HNO3, Na2CO3, SO2, напишите полное и сокращенное ионное уравнения реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распределите по классам следующие соединения, дайте им названия:H2S, Na2SiO3, SO2, CuO, HClO4, P2O3, Zn(OH)2, NaOH, Ca(NO3)2, KCl, Mg3(PO4)2, Cu(OH)2, Na2O, HBr, Cl2O7, Fe2(SO4)3, Ba(OH)2, H3BO3, HgCl2, ZnCO3.
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