Определите с какими из веществ реагирует раствор гидроксида натрия : Ca(OH)2, HBr, CuSO4, CuO, O2, HNO3, Na2CO3, SO2, напишите полное и сокращенное ионное уравнения реакций

Химия

Определите с какими из веществ реагирует раствор гидроксида натрия : Ca(OH)2, HBr, CuSO4, CuO, O2, HNO3, Na2CO3, SO2, напишите полное и сокращенное ионное уравнения реакций

Автор: Гость