1.кузнеч...ку не оставить колеса повозки 2.кусоч...к с коровий носоч...к 3.поговорка-цв??точ...к,пословица -ягодка4.зеленый теленоч...к привязан веревочкой, лежит на боку и толстеет.5.кот...к и не мечтал о встрече с мышонком,ег...
Русский язык
1.кузнеч...ку не оставить колеса повозки 2.кусоч...к с коровий носоч...к 3.поговорка-цв??точ...к,пословица -ягодка4.зеленый теленоч...к привязан веревочкой, лежит на боку и толстеет.5.кот...к и не мечтал о встрече с мышонком,его новый дружоч...к был слишком желанным лакомством. спишите предложения,вставьте пропущенные буквы,объясните свой выбор выполните полный синтаксический разбор предложкния №5. выполните морфемный разбор выделенных слов (кузнеч...ку, повозки,мышонком)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кузнечику не оставить колеса повозки.Кусочек с коровий носочек.Поговорка-цветочек,пословица-ягодка.Зеленый теленочек привязан веревочкой,лежит на боку и толстеет.5.Котик и не мечтал о встрече с мышонком,его новый дружочек был слишком желанным лакомством.(повест.,невосклиц.,бессоюзное сложное предложение)
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