1.кузнеч...ку не оставить колеса повозки 2.кусоч...к с коровий носоч...к 3.поговорка-цв??точ...к,пословица -ягодка4.зеленый теленоч...к привязан веревочкой, лежит на боку и толстеет.5.кот...к и не мечтал о встрече с мышонком,ег...

Русский язык

1.кузнеч...ку не оставить колеса повозки 2.кусоч...к с коровий носоч...к 3.поговорка-цв??точ...к,пословица -ягодка4.зеленый теленоч...к привязан веревочкой, лежит на боку и толстеет.5.кот...к и не мечтал о встрече с мышонком,его новый дружоч...к был слишком желанным лакомством. спишите предложения,вставьте пропущенные буквы,объясните свой выбор выполните полный синтаксический разбор предложкния №5. выполните морфемный разбор выделенных слов (кузнеч...ку, повозки,мышонком)

Автор: Гость