5 маленьких и 2 больших коробочек равны 1,65 кг конфет.Большая коробочка конфет тяже??ее маленькой в 3 раза.Сколько кг весит маленькая коробочка?
Математика
5 маленьких и 2 больших коробочек равны 1,65 кг конфет.Большая коробочка конфет тяже??ее маленькой в 3 раза.Сколько кг весит маленькая коробочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×x+3×2x=1,65 5x+6x=1,65 11x=1,65 x=1,65÷11 x=0,15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вставьте в текст «Световая фаза фотосинтеза» пропущенные термины из предложенно??о перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в те...
Математика
Помогите пожалуйста! Я решила но я не уверенна! От двух пристаней, расстояние межд?? ними 350 км, в 11 часов отправились на встречу друг другу два ...
Химия
При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан
Русский язык