5 маленьких и 2 больших коробочек равны 1,65 кг конфет.Большая коробочка конфет тяже??ее маленькой в 3 раза.Сколько кг весит маленькая коробочка?

Математика
5 маленьких и 2 больших коробочек равны 1,65 кг конфет.Большая коробочка конфет тяже??ее маленькой в 3 раза.Сколько кг весит маленькая коробочка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×x+3×2x=1,65 5x+6x=1,65 11x=1,65 x=1,65÷11 x=0,15
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